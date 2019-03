Polen moeten songfestivalvideo aanpassen vanwege christelijk symbool MVO

13 maart 2019

16u31

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival Het Poolse songfestivalcomité heeft de videoclip van haar eigen inzending noodgedwongen moeten aanpassen. Daarin was een kruis te zien en dat mag niet van de European Broadcasting Union, de organisatie achter het Eurovisiesongfestival. In de reglementen staat dat religieuze symbolen zijn verboden.

In de video van de vrouwenband Tulia, die namens Polen naar Tel Aviv gaat, was te zien hoe de leden op straat langs een groot kruis liepen, zo melden Poolse media. In een nieuwe versie van de clip zijn die beelden eruit geknipt.

Het conservatieve katholieke platform Polonia Christiana reageerde verbolgen op de ‘censuur’. Zij vinden dat Polen zich terug zou moeten trekken omdat het songfestival “homoseksuele ideologie” zou propageren.

Polen komt in mei in de eerste halve finale in actie, net als België. Nederland, de torenhoge favoriet, zit in de tweede halve finale.