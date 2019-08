Per ongeluk verklapt? Website Songfestival geeft nu al Rotterdam aan als locatie Redactie

29 augustus 2019

16u41

Bron: AD 0 Songfestival Is het een fout? Of is de locatie waar het Songfestival in Nederland wordt gehouden per ongeluk verraden? Op de officiële website van de wedstrijd is een evenementpagina aangemaakt waarin Rotterdam wordt genoemd als locatie voor het festival.

Het zou allemaal pas vrijdag bekend worden gemaakt: de locatie van het Eurovisie Songfestival. Twee persconferenties zijn er. Maastricht en Rotterdam zijn dé twee kandidaten. De website waarop Rotterdam als hostcity wordt genoemd, stond echter vanavond ineens korte tijd online. Inmiddels is de pagina verwijderd. Op bovenstaand screenshot is het evenement nog te zien. Nadat de pagina was uitgelekt en het nieuws via diverse kanalen naar buiten was gebracht, kwam ook korte tijd de pagina voor Maastricht online.

Officiële reactie

In een officiële reactie laat de organisator van het festival, de European Broadcasting Union (EBU), weten: “Eurovision.tv, de officiële website van het Eurovisie Songfestival was zich aan het klaarmaken voor het evenement om de hostcity van komend jaar bekend te maken. Als onderdeel van die voorbereidingen zijn de pagina's voor beide steden gecreëerd, zodat de correcte pagina klaar zou zijn voor direct na de bekendmaking. Door problemen met de website zijn beide pagina’s korte tijd online te zien geweest. Dit probleem is nu opgelost.”

Vrijdag om 12.00 uur wordt definitief duidelijk waar het Songfestival wordt gehouden. Dan onthult de organisatie dan of het inderdaad Rotterdam wordt of dat het festival toch in Maastricht wordt gehouden.