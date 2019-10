Paul de Leeuw hoopt dat hij gevraagd wordt voor songfestival: “Heel graag” Redactie

18 oktober 2019

08u00

Bron: AD 0 Songfestival Paul de Leeuw ziet een rol bij het Eurovisie Songfestival volgend jaar wel zitten. Dat zegt hij in reactie op een interview met 's werelds invloedrijkste songfestivalwatcher William Lee Adams. Hij vindt dat De Leeuw het liedjesfestijn aan elkaar moet praten. “Heel graag”, reageerde de entertainer bij de Nederlandse ‘Coen en Sander Show’ op de radio.

William Lee Adams noemde De Leeuw omdat de presentator ‘enorm makkelijk’ contact met kijkers maakt en heel ‘likeable’ en expressief is. “Als ik gevraagd zou worden, zou ik echt zeggen: heel graag”, reageerde De Leeuw vanmiddag. Toch hield hij een flinke slag om de arm. “Ik blijf steeds net aan de rand zitten en ik denk dat er wel een andere keus wordt gemaakt.”



De Leeuw hoopt dat hij in ieder geval iéts mag doen bij het songfestival. Hij stapte vorig jaar over van de NPO naar RTL en daardoor lijkt de kans nihil dat hij tijdens de liveshow presentator wordt. “Misschien dat RTL iets wil doen, misschien dat Eva Jinek dagelijks een reporter wil hebben”, zei hij, verwijzend naar de talkshow die Jinek voor haar nieuwe werkgever gaat maken. “Ik hou me voor alles aanbevolen, ik ben wel in Rotterdam die week.”

Paul de Leeuw was al eens te zien op het songfestival. Hij deelde de punten uit voor Nederland en gaf zijn telefoonnummer weg aan de presentator: