Opvallend: Nederland op 1 bij bookmakers Songfestival, België haalt net top 20

10 maart 2019

11u21

Bron: ANP/Eigen berichtgeving 0 Eurovisiesongfestival Als we de bookmakers moeten geloven, maakt Nederland straks het meeste kans om het Eurovisie Songfestival te winnen. De Nederlandse zanger Duncan Laurence , die na de voorstelling van zijn song ‘Arcade’ naar de tweede plek klom, heeft nu ook Rusland van de koppositie gestoten. Ons land, dat Eliot (18) stuurt met het liedje ‘Wake up’, staat voorlopig op de 19de plaats.

De Nederlandse Songfestivaldeelnemer Duncan Laurence maakt voorlopig goed indruk met zijn lied ‘Arcade’. Bij de bookmakers staat het lied momenteel op de eerste plek. Duncan neemt de eerste plek over van Rusland. Sergey Lazarev stond tot zaterdagavond op poleposition om het liedjesfestijn in Tel Aviv te winnen. De Nederlandse inzending is hem nu echter voorbijgestreefd. Nadat Duncan eerder deze week zijn inzending wereldkundig maakte, kwam hij meteen op de tweede plek binnen op de lijst van de ‘bookies’.

Voor ons land werd Eliot door de Waalse zender RTBF geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op het 64ste Songfestival. Net als onze vorige inzendingen Blanche en Laura Tesoro maakte Eliot eerst furore in ‘The Voice’. De schrijver van het nummer ‘Wake up’, Pierre Dumoulin, schreef eerder ook al ‘City Lights’. Met dat nummer wist Blanche twee jaar geleden een vierde plaats te verzilveren op het Songfestival. Zo hoog schatten de bookmakers de kans van ons land dit jaar niet in: zij voorspellen dat Eliot en zijn nummer stranden op plaats 19.

Nog niet alle deelnemers zijn overigens al bekend.