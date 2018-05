Ophef op Songfestival: Nederlandse Waylon weigert nog met pers te praten TDS

07 mei 2018

16u07

Bron: AD/Telegraaf 0 Eurovisiesongfestival Terwijl onze Vlaamse Sennek de harten van de buitenlandse pers al goed veroverd heeft, doet de Nederlandse kandidaat Waylon het tegenovergestelde. Er is bij onze noorderburen een kleine Songfestivalrel ontstaan, omdat de zanger weigert om de grootste kranten van Nederland nog te woord te staan. Dit omdat ze in eerdere artikels niet altijd positief waren over de inzending van hun land.

Een kritische artikel in de kranten, Waylon kan er duidelijk niet tegen. Net voor het weekend was De Telegraaf in Lissabon getuige van een concertje op een plein in het centrum van de Portugese hoofdstad, waarna ze de inzending van hun land wat vragen konden stellen. Waylon gaf antwoord, maar zijn manager Paul liet meteen optekenen dat dat niet meer zal gebeuren. "Het is de eerste en laatste keer dat ik met je praat. Zoveel zuur als jij uit je pen krijgt", zei die tegen de Nederlandse krant. Een medewerker van Waylon kwam zelfs tussenbeide. "Afstand houden, voor jouw en mijn veiligheid, is echt het beste", maakten ze de journalist duidelijk.

Dansende zombies

De afgelopen weken kreeg de act van Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, veel kritiek te verduren in de Nederlandse media. Zijn optreden zou veel te donker zijn en de achtergrondzangers van Waylon werden er omschreven als "schokkend voortbewegende zombies". En dat zint Waylon dus duidelijk niet.

Ook een interview met onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad liep uit de hand. Midden april sprak een journalist af met de zanger in een bar, maar Waylon was wel heel kort van stof. "Kijk, dit is mijn hand. En die hand ga je nu schudden. En dan zeg je 'sorry'. Sorry voor wat je allemaal gezegd en geschreven hebt. En doe je dat niet, dan praat ik hierna nooit meer met je", zei Waylon toen.

Sociale media

Op de sociale media deelde Waylon zijn ongenoegen. Na alle kritiek deelde hij een scherpe conversatie tussen hem en een fan op Instagram. "Al die white ass people haten zo hard omdat ze deze shit niet begrijpen”, kreeg hij in zijn inbox. Waylon schreef zelf dat "sommige mensen niet slim genoeg zijn om het te begrijpen" in het onderschrift. "Bedankt, broer. je hebt het allemaal gezegd".

Ook vandaag liet het weten dat de kritiek hem niet zint. "Waar dit allemaal over gaat? Een gefrustreerde AD journalist (die vorig jaar de klokkenluider was) en zichzelf heel belangrijk vindt en mijn management die zich aan een afspraak houdt", schrijft hij. "U mag zelf oordelen... Maar dit is de aanleiding. Niemand noemt (direct of indirect) mijn management een leugenaar! Daarom wou ik een excuus. Mijn team staat voor mij en ik sta voor mijn team... Loyaliteit wordt nogal vaak onderschat."

Some people are smart enough to understand... Thx brother! You said it all. #krumping #dance #esf #outlawinem Een foto die is geplaatst door null (@official_waylon_music) op 02 mei 2018 om 14:10 CEST

Waar dit allemaal over gaat? Een gefrustreerde AD journalist (die vorig jaar de klokkenluider was) en zichzelf heel belangrijk vindt en mijn management die zich aan een afspraak houdt. U mag zelf oordelen... Maar dit is de aanleiding. Niemand noemt (direct of indirect) mijn management een leugenaar! Daarom wou ik een excuus. Mijn team staat voor mij en ik sta voor mijn team... Loyaliteit wordt nogal vaak onderschat. Een foto die is geplaatst door null (@official_waylon_music) op 07 mei 2018 om 13:52 CEST