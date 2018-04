Opdat ze haar werk bij Ikea niet te hard zou missen: Sennek viert verjaardag in ballenbad DBJ

30 april 2018

20u13 0

Vandaag is onze Eurovisie-kandidate Sennek jarig en dat viert ze in Lissabon. Deze namiddag trok ze er samen met de Belgische delegatie op uit in Lissabon voor een wine tasting. Maar eerst was er nog een verrassing voor haar. Zodat ze België en vooral haar werk bij Ikea niet te hard zou missen, vormde Eén Senneks badkamer om tot een heuse ballenbadkamer. En dat had ze duidelijk niet verwacht.