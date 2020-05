Onzekerheid blijft rond Eurovisiesongfestival 2021 LOV

16 mei 2020

08u50

Bron: ANP 0 Songfestival Velen konden hun geluk niet op toen Duncan Laurence vorig jaar de overwinning uit het vuur sleepte in Tel Aviv. Voor het eerst in ruim 40 jaar zou het Eurovisiesongfestival naar Nederland komen. Het coronavirus gooide echter roet in het eten: Nederland moet voorlopig nog zeker een jaar wachten voordat het evenement georganiseerd kan worden, en zelfs daar bestaat twijfel over.

Of het songfestival in 2021 alsnog in Nederland wordt gehouden, staat nog altijd niet vast. Rotterdam heeft al wel toegezegd weer gaststad te willen zijn en trekt 6,7 miljoen euro extra uit om de organisatie veilig te stellen.

Ook televisiezenders NPO, AVROTROS en NOS willen in principe door, maar hebben nog geen groen licht gegeven. “Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden”, zo liet een woordvoerder eind april weten. Nog deze maand hopen de omroepen uitsluitsel te kunnen geven.

Echter, ook daarna blijft onzekerheid troef. Het coronavirus hangt als een donkere wolk boven het songfestival zolang er geen vaccin is. Vorige week stelde het kabinet dat massa-evenementen pas weer plaats mogen vinden als er een vaccin gevonden is en een andere opzet heeft niet de voorkeur van de European Broadcasting Union (EBU).

Alternatieve tv-show

De Europese organisator wilde het songfestival dit jaar ook niet op een andere manier door laten gaan maar bedacht samen met de Nederlandse omroepen wel een alternatief. Zaterdagavond, als alle ogen op Rotterdam gericht hadden moeten zijn voor de grote finale, kijkt Europa naar Hilversum, waar Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit mogen ‘oefenen’ voor het echte werk met de alternatieve tv-show ‘Eurovision: Europa Shine a Light’.