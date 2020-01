Nieuwe Songfestival-baas bekendgemaakt SDE

20 januari 2020

15u49 0 Eurovisiesongfestival D e Zweedse Martin Österdahl zal Jon Ola Sand opvolgen als executive supervisor van het Songfestival. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. Österdahl zal meteen na de wedstrijd in mei aan zijn nieuwe functie beginnen.

Het Songfestival heeft een nieuwe baas. Na tien jaar stopt Jon Ola Sand met de prestigieuze functie, en hij wordt vervangen door Martin Österdahl. Die heeft al behoorlijk wat ervaring met de liedjeswedstrijd. Hij was als uitvoerend producent betrokken bij de edities van 2013 en 2016, en maakte van 2012 tot en met 2018 deel uit van het organiserend comité. Österdahl toonde zich erg tevreden: “Het Songfestival is het grootste live muziekevenement ter wereld en de langstlopende show op tv. De mogelijkheid om mensen in Europa en daarbuiten te vermaken en te verenigen, is uniek en iets dat je nooit voor lief zou mogen nemen. Ik voel me vereerd dat ik de kans heb gekregen om te streven naar continue ontwikkeling en populariteit in de toekomst.”

Ook Jon Ola Sand is blij met zijn vervanger: “Ik heb al verschillende jaren naast Martin Österdahl gewerkt. Ik ben er zeker van dat de toekomst van het Songfestival in erg bekwame handen is en dat Martin de juiste persoon is om deze geweldige show naar het volgende niveau te tillen.” Sand zal aan de slag gaan bij de Noorse publieke omroep NRK.