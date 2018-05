Nederland krijgt gunstige 23ste positie in finale Songfestival, Waylon ziet het zitten MVO

11 mei 2018

07u39

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival Onder luid gejuich en ploppende champagnekurken is Waylon in de nacht van donderdag op vrijdag onthaald bij zijn hotel in Lissabon. De 'Outlaw in 'Em'-zanger kwam glunderend van trots de bus uit nadat hij zich eerder op de avond wist te kwalificeren voor de finale van het Eurovisiesongfestival.

Waylon keerde met een finaleticket op zak terug in zijn hotel alsof hij de winst van het liedjesfestijn al had binnengesleept. Dolgelukkig stond hij op straat met een fles champagne te spuiten. De enorme ontlading kwam na een zinderende ontknoping waarin 'The Netherlands' als laatste van de tien finalisten werd genoemd.

De zanger vertelde dat hij "er nooit aan twijfelde" of hij de finale zou halen, maar dat het op het laatste moment toch nog spannend werd. "Zenuwslopend" was het enige woord dat hij voor de bekendmaking kon vinden. "Dit was niet per se goed voor mijn hart. Je wordt gewoon gek." Hij vond zijn optreden in de liveshow het beste van alle keren dat hij zijn act tot nu in Lissabon opvoerde.

In de green room had de zanger steun aan zijn vriendin Bibi Breijman. Ook zij beleefde en bekendmaking intens. "Ze was door het dolle heen", verklapte Waylon.

Na de tweede halve finale werd door de finalisten geloot om een plek in het eerste of tweede deel van de finale. Waylon trok een briefje dat hem een plek in de tweede helft opleverde. Doorgaans geldt dat als een voordeel ten opzichte van een plek in de eerste helft, waarin Sennek helaas niet kwalificeerde voor de finale.

Waylon mag als 23ste het podium betreden tijdens de beslissende wedstrijd. Een gunstige plaats. Ook grote favorieten Israël en Cyprus treden laat in de wedstrijd aan.