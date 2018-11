Na heisa rond boycot: Eurovisiesongfestival 2019 in Tel Aviv gaat gewoon door SD

07 november 2018

15u28

Bron: Belga/ANP 1 Eurovisiesongfestival De oproep van tientallen vooraanstaande mensen uit de cultuurwereld om de organisatie van het Eurovisiesongfestival 2019 in Israël te boycotten, heeft weinig effect gehad. De 42 deelnemende naties - eentje minder dan vorig jaar - trekken volgend jaar naar Tel Aviv onder het motto #DareToDream, zo is woensdag op Twitter bekendgemaakt.

De Israëlische zangeres Netta won in mei het Eurovisiesongfestival in Portugal met haar song ‘Toy’. Daardoor vindt de wedstrijd in mei 2019 in Israël plaats.

Tientallen vooraanstaande mensen uit de cultuurwereld hadden zich tegen de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Israël uitgesproken. Als grond voor de boycot worden schendingen van mensenrechten door Israël tegen de Palestijnen genoemd. In de brief werd organisator EBU opgeroepen het evenement in een ander land te laten plaatsvinden. “Het Eurovisiesongfestival is al jarenlang een apolitieke show die toeschouwers en landen moet samenbrengen”, zo ging die daar niet op in.

Tot de ondertekenaars van het schrijven, dat op de website van de Britse krant The Guardian verscheen, behoren onder meer Roger Waters, medeoprichter van de groep Pink Floyd, de filmregisseurs Ken Loach, Aki Kaurismäki en Mike Leigh, actrice Julie Christie en muzikant Brian Eno. Op de lijst staan ook heel wat Belgische artiesten waaronder Helmut Lotti, Raymond van ’t Groenewoud, Daan, Slongs, Stef Kamil Carlens, Daan Hugaert, Alain Platel, Marijke Pinoy, Code Rouge, DJ Murdock, Charles Ducal, Fikry El Azzouzi, Erik Vlaminck, Rachida Lamrabet en Chokri Ben Chikha.

Het enige land dat afhaakt tegenover de editie van dit jaar is Bulgarije, maar dat heeft niets te maken met de oproep. Het kostenplaatje is te groot, zo liet de Bulgaarse openbare omroep vorige maand weten.

Deelnemers

36 van de 42 deelnemende landen, waaronder België, zullen meedoen aan de halve finales op 14 en 16 mei, maakte de organisatie woensdag bekend. Israël en de ‘big five’ - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - zijn al verzekerd van een plek in de finale op 18 mei. Ook Australië, dat deelneemt sinds 2015, doet weer mee.

“Vorig jaar durfde zangeres Netta te dromen, won ze het Eurovisiesongfestival in Lissabon en haalde ze het evenement naar Israël. We zijn blij dat 42 landen vertegenwoordigd zullen zijn in Tel Aviv en hopen dat de deelnemende omroepen dezelfde droom najagen”, zegt songfestivalbaas Jan Ola Sand. Volgens hem is de Israëlische omroep KAN al druk in de weer om een onvergetelijke show voor te bereiden.