Montenegro haakt af voor Songfestival in Rotterdam TDS

08 november 2019

13u46

Bron: ANP 1 Songfestival Montenegro slaat in 2020 een jaartje over op het Eurovisiesongfestival. Het land heeft zich teruggetrokken en is er niet bij als het evenement neerstrijkt in Rotterdam, bevestigt een woordvoerder van de Montenegrijnse omroep RTCG aan songfestivalwebsite ESCToday.

Een reden voor de afmelding wordt niet gegeven. De omroep zegt er alles aan gedaan te hebben om weer deel te nemen, maar het is niet gelukt. Eerder trok Montenegro zich terug in 2010 en 2011.

Montenegro heeft tot dusver nog nooit een rol van betekenis gespeeld tijdens het songfestival. In 11 deelnames werd twee keer de finale gehaald met als beste resultaat de dertiende plaats in 2015. De afgelopen vier jaar ging Montenegro roemloos ten onder in de halve finales, al zorgde het land in 2017 nog wel voor een van de meest opvallende artiesten van dat jaar.

Slavko speelde zich destijds in de kijker door met zijn lange paardenstaart op het podium te helikopteren. Zijn doorkijkshirt met bijpassende glitterbroek leverde hem na afloop de Barbara Dex Award op voor slechtst geklede deelnemer.