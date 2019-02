Madonna op het Eurovisiesongfestival? Canadese miljonair wil 1 miljoen dollar op tafel leggen SD

04 februari 2019

11u30 0 Eurovisiesongfestival De geruchten dat Madonna (60) in mei op het Eurovisiesongfestival in Israël zal optreden, worden steeds luider. De Canadese miljonair Sylvan Adams zou één miljoen op de tafel leggen voor een concert van twee nummers.

Al een tijdje gaan er geruchten de ronde dat superster Madonna een verrassingsoptreden zou geven tijdens het Eurovisiesongsfestival in mei, dat dit jaar in Tel Aviv gehouden wordt. Volgens diezelfde geruchten sprongen de onderhandelingen echter af toen er over geld gepraat moest worden. Madonna vraagt namelijk 1 miljoen dollar (zo’n 873.546 euro, nvdr.) voor een acte de présence, en dat geld kon de Israëlische omroep niet ophoesten. Nu springt de Canadese miljonair Sylvan Adams bij. Adams, die al jaren in Israël woont, doet al het mogelijke om dat land in een positief daglicht te stellen, en richtte zelfs een fonds op om de wereld ‘het ware gelaat van Israël’ te tonen. Daarmee haalde hij vorig jaar bijvoorbeeld de Giro d’Italia naar Israël.

Ayelet Frish, een van de medewerkers van Adams, hoopt dat Madonna toezegt. “Toen we Madonna’s naam hoorden, wisten we dat ze perfect zou zijn. Ze is populair bij het doelpubliek, en ze stond ook open voor het idee. De laatste dagen hebben we intensief en de klok rond onderhandeld. Er zijn nog maar een paar dingen om te regelen.”