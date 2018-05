Macedonië wint Barbara Dex Award voor slechtst geklede artiest op het Eurovisiesongfestival SD

20 mei 2018

16u31

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival Macedonië heeft dit jaar de Barbara Dex Award, de prijs voor de slechtst geklede deelnemer van het Eurovisiesongfestival, in de wacht gesleept. De band Eye Cue kreeg via een verkiezing op internet de meeste stemmen, zo maakte organisator Songfestival.be zondag bekend. Sennek eindigde derde.

Macedonië heeft de winst vooral te danken aan zangeres Marija Ivanovska die opviel dankzij haar felroze jas (of kleed) dat ze achterstevoren droeg. Ook haar strakke short en topje waren opvallend te noemen.

Het is de tweede keer dat Macedonië de Barbara Dex Award wint. In 2005 was zanger Martin Vučić de 'gelukkige'. Na Macedonië kregen Jessica Mauboy uit Australië en de onze Sennek de meeste stemmen.

De Barbara Dex Award wordt sinds 1997 uitgereikt en is vernoemd naar de zangeres die in 1993 namens ons land meedeed met het nummer 'Iemand als jij'. Ze viel toen vooral op dankzij haar zelfontworpen jurk. Overigens eindigde ze laatste.