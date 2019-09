Maastricht weigerde 'wurgcontract' songfestival te tekenen MVO

12 september 2019

13u30 0 Songfestival Maastricht weigerde een door de NPO voorgelegde samenwerkingsovereenkomst over het songfestival te tekenen. Dat blijkt uit de notulen van een besloten vergadering op 8 augustus.

Volgens de Maastrichtse wethouder John Aarts van financiën (VVD) was dit een ‘wurgcontract’. In die overeenkomst van de NPO stonden volgens Aarts zaken die eerder niet aan bod waren geweest, en die erop neerkwamen dat alle risico’s op de stad en zalencentrum het MECC zouden worden afgewenteld. De gemeenteraad van Maastricht besloot op 8 augustus tijdens de vergadering niet te tekenen voor deze ‘carte blanche’.

De raad verwierp ook een eis van de NPO om zalencentrum MECC grondig te verbouwen. De raad besloot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan de NPO voor te leggen waarin de financiële risico’s beter zijn afgedekt. Maar op 30 augustus koos de NPO voor Rotterdam als plek waar het Songfestival plaats zal vinden.

Gek

In de besloten raadsvergadering zei Aarts dat de NOS “denkt dat Maastricht gek is als Maastricht de oorspronkelijke overeenkomst zou tekenen.” De gemeente zou dan afhankelijk zijn van de redelijkheid van de NOS. “Dit is immers een blanco cheque”, aldus Aarts.

Directeur Rob van de Wiel van het MECC hield de raad voor dat de prestigieuze kunstbeurs TEFAF jaarlijks in het zalencentrum wordt gehouden met een contract waarmee MECC uit de kosten komt. Ook rond het songfestival denkt het MECC de kosten te kunnen dekken, maar Van de Wiel wijst erop dat NPO probeert “de voorwaarden door te verleggen naar de stad”.

De raad besloot op 8 augustus de procedure voor het binnenhalen van het songfestival voort te zetten, maar niet onder de voorwaarden die NPO stelde.