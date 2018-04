Laura Tesoro, Tom Dice, Lady Linn, Bob Savenberg en Wouter Vander Veken in Belgische jury Eurovisiesongfestival MVO

30 april 2018

12u31 0 Eurovisiesongfestival Grote namen in de Belgische jury voor het Eurovisiesongfestival: Laura Tesoro, Tom Dice, Lady Linn, Wouter Vander Veken en Bob Savenberg als juryvoorzitter zullen de jurypunten voor België geven.

Laura Tesoro bekoorde in 2016 met haar energieke 'What's the pressure'. Tom Dice zorgde in 2010 dan weer voor het beste Vlaamse resultaat ooit op het liedjesfestival met 'Me and my guitar'. Bob Savenberg nam in 1991 deel aan het Eurovisiesongfestival met Clouseau.

De nationale jury wordt gekozen door de publieke omroep van elk land, en bestaat uit vijf professionals uit de muziekindustrie. Het is telkens een mix van personen van verschillende leeftijden en geslacht.

"Ik kijk er enorm naar uit om in de jury te zitten en het songfestivalgebeuren te herbeleven op een andere manier!", zegt een enthousiaste Laura Tesoro. "Ik ben benieuwd naar de acts en kijk vooral uit naar een totaalplaatje dat me helemaal meesleept in zijn of haar performance!"

Ook Tom Dice denkt goed na over zijn beoordelingen: "Ik luister naar het geheel, maar juist zingen is heel belangrijk. Ook de betekenis van de song en productie van de muziek zijn punten waar ik enorm op let. De act op zich moet ook kloppen bij de song, maar is voor mij iets minder van belang: sommige landen hebben minder budget dan de anderen."

Hoe werkt het?

De Belgische jury beoordeelt elke act uit de eerste halve finale en uit de finale. De jury deelt vervolgenpunten van 1 tot en met 8, 10 en 12 uit aan de acts, behalve aan het eigen land. Omdat onze kandidate Sennek in de eerste halve finale optreedt, mag België geen stem uitbrengen over de tweede halve finale. Alle 43 deelnemende landen mogen wel hun stem uitbrengen tijdens de finale. Deze punten blijven geheim tot na de finale op zaterdag 12 mei.

De vijf beoordelen elk nummer op een aantal vlakken: de vocale capaciteiten van de zanger(es), de compositie en originaliteit van het nummer, het optreden, en hun algemene indruk van de act. Dat gebeurt tijdens de jury-optredens, die telkens een dag voor de live-uitzendingen op televisie plaatsvinden. In het geval van België stemt onze jury dus op het jury-optreden op maandag 7 en vrijdag 11 mei. De optredens bekijken ze via een satellietverbinding vanop de VRT. Leuk weetje: in totaal zullen 215 juryleden stemmen dit jaar - 5 juryleden in elk van de 43 deelnemende landen.

En de punten van de kijker?

De jurypunten worden tijdens de finale-avond op 12 mei bekendgemaakt door de woordvoerder van elk land. Voor België is dat door Danira Boukhriss Terkessidis. Nadat alle 26 acts in de finale hebben opgetreden, schakelen de presentatoren live over naar elke woordvoerder om de jurypunten te horen. Danira komt hier als 22ste aan de beurt.

Naast deze jurypunten stemmen natuurlijk ook de kijkers uit de 43 deelnemende landen. Ook hier kunnen ze niet stemmen voor hun eigen land. De punten van de jury en de punten van de kijkers wegen even zwaar door en tellen elk dus voor 50% mee in het totaal. De punten van de televoting worden door de presentatoren van het Eurovisiesongfestival zelf bekendgemaakt nadat de jurypunten live werden uitgedeeld.