Kijkers en vakjury beslissen elk voor 50 procent of Sennek naar de finale van het Songfestival mag

08 mei 2018

11u03

Eurovisiesongfestival Net zoals vorig jaar wordt de uitslag van de drie shows, de twee halve finales op dinsdag en donderdag, en de grote finale van het Songfestival op zaterdag, bepaald door zowel een vakjury als door het grote publiek, die elk 50 procent wegen.

De kijkers kunnen pas vanavond, dinsdag, na het optreden van de laatste artiest, voor hun favoriet stemmen. Belgen kunnen uiteraard niet voor Sennek stemmen. De vakjury stemde maandagavond al, na afloop van de 'officiële juryshow', zeg maar de ultieme generale repetitie en een perfecte kopie van wat u vanavond te zien en te horen krijgt. De Vakjury en het publiek geven punten van 1 tot en met 8, 10 en 12. Vanavond worden alle punten opgeteld, maar enkel de tien hoogste scores worden bekend gemaakt.

Voor de halve finales mogen enkel de landen die optreden stemmen, samen met drie rechtstreeks geplaatsten. Zaterdag mag iedereen stemmen, ook de landen die niet in de finale zijn geraakt. Dan zal, net zoals vorig jaar, eerst de uitslag van de vakjury’s worden bekend gemaakt. De scores van het publiek worden allemaal opgeteld en dan land per land bij de scores geteld, beginnend met de laagste score. De winnaar is dus pas helemaal aan het einde van de show bekend.