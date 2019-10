Kenners laaiend enthousiast over keuze voor Hooverphonic : “Het zal een keigoed nummer zijn, anders zou Alex deze stap niet wagen” Redactie

09 oktober 2019

10u30

Bron: Dag Allemaal 3 Songfestival “Ik zeg al vijftien jaar dat Hooverphonic moet gaan, en eindelijk is het zover”, zegt VRT-journalist en notoir Songfestivalkenner André Vermeulen tevreden. “Ik had bij interviews al verschillende keren aan Alex Callier en Raymond Geerts gevraagd of ze geen zin hadden om het te doen. Daar kwam nooit een duidelijke ‘ja’, maar ook geen regelrechte ‘nee’ op.”

Waarom hebben ze dan nu toch toegezegd, denk je?

Omdat ze het juiste lied hebben. Die twee hebben voldoende vakkennis om te oordelen of ze iets in handen hebben dat op het Songfestival kan scoren, terwijl ze toch trouw aan zichzelf blijven. Dat was bij grote namen die andere landen in het verleden stuurden vaak niet het geval. En die behaalden dan ook geen goed resultaat.

Daar zeg je iets: Hooverphonic heeft een reputatie hoog te houden. Brengen ze hun carrière niet in gevaar als ze in Rotterdam de mist in zouden gaan?

Dat denk ik niet. Het Eurovisiesongfestival kan geen carrières meer breken. Mochten ze weinig punten krijgen, zal niemand hen dat kwalijk nemen. Hooverphonic heeft trouwens een publiek dat veel breder gaat dan het Songfestival.

Net daarom: misschien verbranden ze zich wel bij hun aanhang door mee te doen.

Dat betwijfel ik. De jongste jaren wordt er niet meer zo eng gedacht over het Songfestival. Veel jonge mensen vinden de wedstrijd weer hip en leuk, omdat goede liedjes opnieuw kans maken om te winnen. Zoals de Portugees Salvador Sobral twee jaar geleden, en Duncan Laurence dit jaar. Op dat vlak zitten we met Hooverphonic helemaal goed. Ze maken verzorgde, sierlijke, filmische muziek en Alex heeft al gezegd dat er ook strijkers zullen zijn. Ik verwacht er echt heel veel van.

Door de deelname van Hooverphonic zullen misschien ook andere grote namen overstag gaan in de toekomst. Heb jij iemand in gedachten?

De eerste die me te binnen schiet is Stromae. Als die dat zou willen doen, dan kunnen er ook nog mooie dingen gebeuren.’

Prietpraat

‘Yes! Eindelijk een grote naam die zijn kop durft uit te steken’, treedt Bob Savenberg André Vermeulen bij. ‘Ik ben echt superblij, want ik ken Alex: die zal een keigoed nummer hebben, anders doet hij dit niet.’

Heeft een groep van dit kaliber niet meer te verliezen dan te winnen? Stel dat Hooverphonic niet eens de finale haalt...

Dat is echt prietpraat! Ze hebben juist niets te verliezen. En ik kan het weten.

Klopt, jij deed in 1991 mee met Clouseau en ‘Geef het op’. En eindigde ergens achteraan...

Wel, kijk eens waar Clouseau nu staat? Ondanks die zestiende plaats is de groep dertig jaar later groter dan ooit. Ik ben er in 1996 uitgestapt, maar nadelen van het Songfestival hebben we nooit ondervonden. De dag erna spreken de mensen alleen nog maar over de winnaar. Al de rest is meteen weer vergeten.

Maar jullie zaten toch even in zak en as?

Bijlange niet. Nadat zes landen punten hadden uitgedeeld, hadden wij al door dat het niets zou worden. We hebben er dan maar mee zitten lachen telkens als we geen punten kregen. ‘O, in dat land gaan we niet meer op vakantie.’ (lacht)

Je hebt er dus verre van slechte herinneringen aan.

Absoluut niet. We hebben die avond nog zwaar gefeest en amper ons bed gezien. Op Zaventem was het chaos door de vele fans die ons stonden op te wachten. Het is het tofste avontuur dat je kan meemaken.

Genieten is dus de boodschap voor Alex en co.?

Voilà. En ze krijgen geweldige promo voor hun nieuwe single. Alleen al het aantal keren dat de clip op YouTube bek eken zal worden, is van onschatbare waarde. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat Hooverphonic het heel goed zal doen. Zangeres Luka heeft weinig stress, ze is hier geknipt voor. Ze hebben het ook slim bekeken: net nu gaat Hooverphonic op tournee door de Balkanlanden, die kunnen ze alvast warm beginnen te maken.

Je klinkt echt enthousiast.

Het is Nederland eindelijk ook weer gelukt, hé. Ik geef het je op een blaadje: we zijn vertrokken. Nu zullen andere grote namen bij ons zeggen: ‘Wel, we willen het ook proberen’. Ik ben hier heel gelukkig mee!