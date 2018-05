Jeugd vol pesterijen en één grote droom: dit is alles wat je over Songfestivalwinnares Netta Barzilai moet weten MVO

13 mei 2018

11u23 0 Eurovisiesongfestival De 25-jarige Netta Barzilai won gisteren het Songfestival in Lissabon met haar nummer 'Toy'. De ultieme publieksfavoriet kon haar populariteit op die manier verzilveren. Toch was ze niet altijd zo graag gezien, want Netta heeft een woelige jeugd achter de rug.

Ze is kleurrijk, ze is luid, ze draagt graag gekke outfits: de Israëlische Netta heeft duidelijk haar eigen stijl. Daar staat ze ook voor: "Bedankt dat jullie kozen voor 'anders'", zei ze toen ze haar trofee in ontvangst nam. Het was haar doel om "een kant van Israël te laten zien die niemand kent", en daar is zo ongetwijfeld in geslaagd.

Netta Barzilai werd geboren in de Israëlische stad Hod HaSharon, in 1993. Hoewel ze een deel van haar jeugd spendeerde in Nigeria, waar haar vader ondernemer was, keerde haar familie terug naar Israël, waar ze voor de rest van haar leven heeft gewoond. De jonge zangeres in gek op haar land, maar toch heeft ze de typische Afrikaanse muzikale klanken mee in haar Songfestivalnummer. Vandaar de knotsgekke tongtwisters aan het begin van de song, die haar inzending meteen in de aandacht deden springen.

Zelfbeeld

In het lied 'Toy' vertelt ze aan een jongen dat ze niet zijn speeltje is. Een krachtige boodschap in het licht van het #MeToo tijdperk, maar toch inspireert ze niet enkel jonge vrouwen. "Ik wil een boodschap meegeven over zelfvertrouwen", zo zegt ze. "Geloof in jezelf, wees trots en blijf ook altijd jezelf, wat anderen ook van je mogen denken."

Een boodschap die insloeg als een bom bij het publiek, en ook doorsijpelde naar de voorspellingen van de bookmakers. Uiteindelijk waren zowel dat kijkers als de Europese vakjury's het erover eens dat Netta de uitgesproken winnaar was.

Gepest

Netta had echter niet altijd zo'n goed zelfbeeld. In haar tienerjaren werd ze onophoudelijk gepest over haar uiterlijk. "Ik stelde me altijd voor dat ik een dunner, mooier meisje zou moeten worden om een ster te zijn. Dat was in mijn ogen de enige manier om het te kunnen maken." Haar klasgenoten treiterden haar zo erg dat ze constant probeerde te diëten, maar dat werkte niet. Na een tijdje kreeg ze te kampen met boulimie, een ernstige eetstoornis. "Ik voelde me een buitenstaander, iemand die nergens bij hoorde."

"Nu besef ik dat ik het gemaakt heb zonder mezelf te veranderen. Als mijn jongere zelf mijn prestatie op het Songfestival op tv had kunnen zien, was ze héél wat minder ongelukkig geweest."

Op de valreep

De jonge vrouw wilde al vanaf haar prille kinderjaren graag zangeres worden, en ze deed er alles aan om die droom waar te maken. Ze ging naar de muziekschool en deed verschillende jobs, van opdienen tot lesgeven in een verpleegopleiding, terwijl ze haar doel nastreefde. Daarbij negeerde ze alle negatieve commentaren van omstaanders die dachten dat ze het nooit zou halen.

Dit jaar kwam dan eindelijk de grote doorbraak: Netta nam deel aan het Israëlische programma 'The Next Star'. Het is traditie dat Israël de winnaar van die talentenjacht naar het Songfestival stuurt. Bijna haalde ze het niet: ze werd bijna geëlimineerd in de eerste ronde omdat ze een zangduel verloor, maar de juryleden haalden haar terug met hun wild card.

"Ik kan nog altijd niet geloven dat mij dit overkomt", aldus een overrompelde Netta na een verpletterende overwinning in Lissabon. "Dit betekent heel veel voor mij, maar niet alleen voor mij. Ik heb het gevoel dat we diversiteit niet meer afschieten, maar omarmen en zelfs vieren. En dat is prachtig!"