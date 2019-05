IJslandse Songfestivalact “gepest tijdens terugvlucht naar huis” Showredactie

21 mei 2019

23u54

Bron: AD.nl 1 Eurovisiesongfestival De drie mannen van de groep Hatari die IJsland vertegenwoordigden tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv zullen hun avontuur niet snel vergeten. Ze eindigden uiteindelijk op een tiende plek, maar tijdens hun vlucht naar huis was het blijkbaar helemaal afgelopen met de feestelijkheden.

De groep baarde niet alleen opzien met hun optreden, toen ze vlaggen met het woord ‘Palestine’ omhoog hielden tijdens de puntentelling in de finale, maakten veel fans zich al zorgen of ze als gevolg daarvan wel op een veilige manier uit Israël zouden kunnen vertrekken. Dat is gelukt, maar de verdere reis naar IJsland verliep niet bepaald vlekkeloos.

Volgens een post op de Instagrampagina van Einar Stefansson, de drummer van de band, kreeg Hatari bewust slechte plekken in het toestel van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al toebedeeld. In het bericht valt te lezen dat ze tijdens hun vlucht naar Londen allemaal op een andere stoel werden geplaatst in het midden van aparte rijen. In hetzelfde bericht zijn ook de drie instapkaarten van de mannen te zien, waaruit inderdaad blijkt dat ze achter elkaar op andere rijen ingedeeld waren.

Volgens de post zou het luchthavenpersoneel tegen elkaar hebben opgeschept over hun actie die ‘hun verdiende loon’ zou zijn.

Hatari is inmiddels in goede gezondheid aangekomen in IJsland, maar de persvoorlichter van de groep laat weten niet blij met de gang van zaken te zijn. In de komende dagen wordt bekeken of er verdere stappen tegen El Al ondernomen gaan worden.

