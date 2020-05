IJslandse inzending, die Songfestival waarschijnlijk had gewonnen, zingt covers op YouTube TK

15 mei 2020

09u18 0 Songfestival De afgelasting van het Songfestival is zuur voor alle deelnemers, maar toch vooral voor Daði Freyr uit IJsland. Hij was de gedoodverfde favoriet voor de coronacrisis uitbrak en maakte dus erg veel kans om te winnen. Om de teleurstelling wat te verbijten, brengt hij vanavond enkele Songfestival-covers op YouTube.

Met het nummer ‘Think About Things’, een aanstekelijk popdeuntje met vermakelijke bijhorende danspasjes, zou Daði Freyr met zijn groep Daði og Gagnamagnið naar Rotterdam trekken. En voor het eerst in de geschiedenis van het Songfestival zag het ernaar uit dat Ijsland ook zou winnen. Tot nu toe kwamen ze nooit verder dan een tweede plaats (een keer in 1999 en ook in 2009), maar dit jaar voorspelden bookmakers winst voor IJsland. Een songfestival in Reykjavik leek bijna een uitgemaakte zaak.

De coronacrisis gooide echter roet in het eten: de feestelijkheden van dit jaar werden afgelast en doorgeschoven naar 2021. De deelnemende landen zullen dan gerust dezelfde artiesten mogen sturen, maar de regel luidt dat er wel nieuw nummer voorzien moet worden. De kans dat Daði og Gagnamagnið een even aanstekelijk liedje uit hun mouw zal schudden, is natuurlijk niet zo heel groot.

Freyr won vorige week nog de virtuele versie van het Songfestival, maar dat is natuurlijk maar een schamele troostprijs. Toch blijft hij niet al te hard bij de pakken neerzitten: hij trakteert zijn fans vanavond op een live uitzending op YouTube. Om 21.40 uur (Belgische tijd) zal Daði zijn persoonlijke favorieten uit de geschiedenis van de liedjeswedstrijd zingen. En geef toe, u heeft vanavond toch niets beters te doen.