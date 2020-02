Hooverphonic reageert op ‘te saai’ Eurosong-lied: "Nederlanders wél enthousiast. En zij mogen stemmen" Isabelle Deridder

18 februari 2020

00u00 0 Songfestival "Een typische Hooverphonic-song", volgens Alex Callier en de zijnen, saai en allesbehalve memorabel volgens anderen. 'Release Me', het lied waarmee de band in mei ons land zal vertegenwoordigen op het Songfestival, werd gisteren met gemengde reacties onthaald. "In Nederland zijn ze wél enthousiast. En daar mogen ze tenminste op ons stemmen."

Ze deden er maanden geheimzinnig over, maar gisteren mochten Luka Cruysberghs (19), Alex Callier (47) en Raymond Geerts (60) eindelijk hun songfestivalsingle voorstellen. Een nummer dat geschreven werd door Alex Callier en Luca Chiaravalli, een Italiaanse componist die al samenwerkte met Laura Pausini en Eros Ramazzotti. De verwachtingen voor het nummer waren dan ook hooggespannen. "Je weet nooit hoe het zal lopen, natuurlijk, maar we hopen wel dat we de finale halen", klinkt het bij de band.

Dat zou, volgens Vlaamse muziekkenners, weleens dik kunnen tegenvallen. Zo vreest Miguel Wiels dat de song niet voorbij de halve finale geraakt, en vindt dj Pat Krimson - die met 'She's after My Piano' in 2014 meedeed aan de nationale preselecties - het een mooi, maar saai nummer. En diezelfde reactie lezen we ook op sociale media: "Niet geschikt voor Eurosong, geen ontploffing, misschien té goed, allesbehalve memorabel..."

Eerst ander nummer

Dat 'Release Me' allesbehalve een enthousiaste vuurdoop kent in Vlaanderen, doet Alex niet twijfelen. "Laten we eerlijk zijn: Patje Krimson heeft voorspeld dat we niet doorgaan naar de finale. Ik zou gewoon ontzettend geshockeerd zijn, mocht hij denken dat we wél doorgaan", lachte hij in 'Vandaag' op Eén. "Ik heb erover nagedacht om een nummer te maken dat meer Songfestival en minder Hooverphonic is", zegt hij. "Ik heb dat ook geprobeerd, maar het werd me al snel duidelijk dat dat niets voor ons was. Uiteindelijk is het - ondanks het feit dat we eerst een ander nummer klaar hadden - 'Release Me' geworden, dat ik tijdens een rusteloze nacht in Italië schreef. Het gaat over mijn overleden vader, maar tegelijkertijd voelt het ook zeer universeel aan. Een typisch Hooverphonic-nummer, dat echt vanuit het hart geschreven is. En dat zijn meestal mijn grootste hits."

Voor zangeres Luka belooft 'Release Me' nog een uitdaging te worden. De 19-jarige frontvrouw zal het vocaal immers in haar eentje moeten rooien, want ze krijgt geen backing vocals mee. "Ik ben me ervan bewust dat dat een serieuze opdracht is", zegt ze. "Maar dit is gewoon zo'n mooi nummer."

Al 25 jaar kritiek

"Hooverphonic bestaat ondertussen 25 jaar, en we krijgen al even lang kritiek", relativeert Alex Callier. "Er zijn altijd mensen die het niet goed vinden, maar wij zijn daar heel weinig mee bezig. Ik merk trouwens ook dat de respons op 'Release Me' in het buitenland heel anders is. In Nederland zijn de reacties bijvoorbeeld wel enthousiast. Veel belangrijker, als je erover nadenkt. Want uiteindelijk mogen de Vlamingen niet op ons stemmen."

Netmanager Eén: "Volgend jaar in België? Met plezier"

"Het Eurovisiesongfestival is belangrijk voor de VRT, en dan in het bijzonder voor Eén", klinkt het bij netmanager Olivier Goris. "Als zender zorgen we al enkele jaren voor de omkadering van het gebeuren. Dat zal deze keer niet anders zijn. Uiteraard hopen we iedere keer dat een Vlaamse inzending zo hoog mogelijk eindigt, en zelfs wint. Het Songfestival naar hier halen? Met veel plezier, want we hopen op winst. Daarom zijn we superblij dat we een groep van dit kaliber kunnen sturen."

Er zijn ook fans

Songfestivalwatcher André Vermeulen: "Ik denk dat we met een kanshebber voor de eindwinst te maken hebben."

"Dit nummer gaat zeker niet laag eindigen", zegt Tom Dice, die in 2010 zesde werd met 'Me and My Guitar'.

'Soldiers of Love'-zangeres Liliane Saint-Pierre: "Ik denk wel dat Europa dit kan smaken."

"De laatste jaren werden we regelmatig overstelpt met heel drukke acts. Een song zoals die van Hooverphonic kan inderdaad een rustpunt vormen in de show", zegt voormalig platenbaas Patrick Busschots. "Het is leuk om te horen, technisch sterk, en het past in de traditie van succesvolle Hooverphonic-nummers."

"Ik vind het mooi", zegt zanger Stijn Meuris. "Ik herken er een aantal dingen in. Zo zit er een lichte Billie Eilish- en Bond-touch in deze song. Het grote 'probleem' volgens mij is dat 'Release Me' geen grootse finale heeft, of een refrein dat eruit springt."

"Ik begrijp de denkwijze van Alex Callier wel", zegt Sergio, die in 2002 zijn kans waagde met 'Sister'. "Dit nummer kan opvallen, exact omdat het zo sereen is."

"Ik vind het heel slim dat het nummer onmiddellijk begint", klinkt het bij 'Like the Wind'-zangeres Vanessa Chinitor. "Je hebt geen intro, waardoor Hooverphonic echt de volle drie minuten (de maximale lengte van een songfestivalnummer, red.) benut."

"Dit is een fantastisch knappe song", meent ook Steven Kolacny van Scala. "Alex Callier weet hoe hij een kwalitatief nummer moet maken. Toen ik dit nummer hoorde, vond ik het echt een ideaal nummer voor een Bond-film."