Hooverphonic gaat voor België naar het Songfestival: “Van het nummer zijn we overtuigd”

01 oktober 2019

22u32 110 Songfestival De VRT haalt het grove geschut boven. Voor het 65ste Eurosongfestival van volgend jaar in Rotterdam, wordt met Hooverphonic een van de grootste bands van het land gestuurd. En dat nadat ze eerder al vier keer vriendelijk bedankten: “We hebben het altijd gezegd: als we hét nummer hebben, dan gaan we.”

Deze week nog vertrekt Hooverphonic voor een tournee door Oost-Europa, daarna doen ze ze hetzelfde in België. Honderduizenden platen verkocht de groep rond Alex Callier al, maar nu is het tijd voor iets nieuws. Na 25 jaar neemt Hooverphonic deel aan de grootste liedjeswedstrijd ter wereld en daar zijn ze bij de VRT behoorlijk trots op, de band bedankte in het verleden namelijk al vier keer. Tot nu dus. “We hebben het altijd gezegd: als we hét nummer hebben, dan gaan we. En dat is deze keer het geval”, zegt Alex Callier. “We deden met de band nog nooit eerder mee aan wedstrijden zoals bijvoorbeeld Humo’s Rock Rally en andere, maar ik vind dat we de lat meteen hoog moet leggen (lacht).”

Lang werd er neergekeken op het Eurovisiesongfestival, maar in die teneur zit de laatste jaren verandering. Met de Portugees Salvador Sobral in 2017 en dit jaar met de Nederlander Duncan Laurence wonnen liedjes die ook door niet-songfestivalfans worden gesmaakt. De kans om geloofwaardigheid te verliezen met een deelname, lijkt dus klein. “Ik vind niet dat we iets te verliezen hebben”, zegt Callier. “Van het nummer zijn we overtuigd, nu moeten we nog zorgen dat we op het festival zelf een geweldige performance neerzetten. Bovendien valt er des te meer te winnen. Ik bekijk een deelname als het uitbrengen van een nieuwe single en een televisieshow die daarmee gepaard gaat.” Door zijn jarenlange tournees door Europa zullen een aanzienlijk deel van de 200 miljoen kijkers Hooverphonic kennen. Dat is een van de redenen waarom niet zangeres Luca met een Hooverphonic-nummer gaat, maar wel de band als geheel. “We hebben nu de naam, die moeten we gebruiken”, vindt Callier. “Het feit dat we het Europese publiek kennen, kan alleen maar een voordeel zijn.”

Het nummer zelf wordt pas in 2020 op de wereld losgelaten. Het is zelfs nog niet opgenomen. Bij wijze van voorbereiding zochten Callier en co. wel al Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar van vorig jaar op. “We zijn samen met hem gaan dineren”, aldus Callier. “Hij vertelde dat het in de hectiek van de wedstrijd vooral moeilijk is om in je bubbel te blijven, daar gaan we dus extra op moeten letten.” Dat geldt in de eerste plaats voor zangeres Luka Cruysberghs, winnares van The Voice van Vlaanderen 2017 en sinds vorig jaar ook zangeres van Hooverphonic. “Natuurlijk is het spannend, maar ik heb geen seconde getwijfeld”, aldus 18-jarige Leuvense. “Eurosong roept bij mij warme herinneringen op van vroeger toen ik keek met de hele familie, al moest ik toen vaak wel voor de puntentelling gaan slapen (lacht).” De zangeres heeft trouwens een opmerkelijk Eurosong verleden. Enkele jaren geleden schreef ze zich al eens in voor de junior-versie, haar auditie deed ze toen met het Hooverphonic-nummer ‘Happinness’. “Ik ben ook altijd een stiekeme fan geweest”, verklapt Callier. “Ik kijk ieder jaar, maar vorig jaar lukte dat niet omdat ik op het feestje van een vriend was. Maar ik ging toen wel vaker dan gewoonlijk naar het toilet om daar op mijn telefoon de tussenstand te checken (lacht)”.

Het Eurovisiesongfestival vindt in 2020 plaats op dinsdag 12 en donderdag 14 mei (halve finales), met de finale op zaterdag 16 mei

