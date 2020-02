Hooverphonic gaat naar Songfestival met ‘Release Me’ MVO

17 februari 2020

07u29 72 Songfestival Hooverphonic heeft vanochtend voor het eerst hun liedje voor het Songfestival laten. Het drietal trekt dit jaar naar Rotterdam om ons land te vertegenwoordigen.

Om 7u25 ging het nummer in première op MNM, tijdens de ochtendshow van Peter Van de Veire. Later op de middag krijgen we ook de videoclip te zien. Luka Cruysberghs, Alex Callier en Raymond Geerts zijn vanavond te gast bij Danira Boukhriss in ‘Vandaag’, om meer uitleg te geven over hun Song. “Het wordt een écht Hooverphonic nummer”, gaven ze eerder al mee.

Hooverphonic trekt midden mei naar het Songfestival, dat dit jaar in Nederland wordt gehouden. België zit in de eerste halve finale, op 12 mei, en moet het dan opnemen tegen onder andere Australië, Ierland, Noorwegen, Zweden en Oekraïne. Indien Hooverphonic zich bij de eerste tien deelnemers weet te plaatsen, mag de groep op zaterdag 16 mei deelnemen aan de finale.