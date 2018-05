Het Laatste Nieuws verrast Sennek met Obsidiaan goud-bol MC

01 mei 2018

14u55 0 Eurovisiesongfestival Ze kreeg bij haar vertrek naar Lissabon in Zaventem een pakje mee met de vraag om het pas te openen op haar verjaardag. En daar hield onze Songfestivalhoop Sennek zich perfect aan.

Tijdens het ontbijt vandaag mocht ze dan eindelijk ontdekken dat alle lezers van deze krant haar het allerbeste toewensen en al die kracht in een ‘Obsidiaan Goud edelsteenbol’ hebben gestoken. Laura, helemaal ‘in’ in de wereld van stenen en edelstenen, was alvast heel erg verrast en opgetogen. Ze draagt al maanden een armband met obsidiaansteentjes en liet zopas ook een hangertje met een steen, die ze van haar mama kreeg, maken. En nu is er ook nog een bol die, zo zeggen ‘believers’, je stimuleert om de kwesties rond de wil op te lossen en al je verborgen talenten laat zien aan de buitenwereld.

In Lissabon geniet Sennek morgen van een vrije dag. Donderdag staat de tweede repetitie op de agenda. ’s Avonds wordt de delegatie ontvangen door de Belgische ambassadeur in Lissabon.

Meer over Lissabon