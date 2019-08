Het is beslist: Songfestival gaat volgend jaar door in Rotterdam TDS

30 augustus 2019

11u52

Bron: ANP/AD 36 Songfestival Het Eurovisiesongfestival 2020 zal plaatsvinden in Rotterdam, zo hebben de organisatoren zopas bekendgemaakt. Doordat Duncan Laurence eerder dit jaar in het Israëlische Tel Aviv het Songfestival won met zijn liedje ‘Arcade’, verhuist de liedjeswedstrijd volgend jaar naar Nederland.

Eindelijk zijn de twee kandidaatssteden uit hun lijden verlost. Na maanden van competitie is bekend wie het liedjesfestijn mag organiseren. De eer is aan Rotterdam. Hoewel Maastricht er als de kippen bij was om zich aan te melden als organisator, koos de organisatie toch voor die ándere stad aan de Maas.

Rotterdam Ahoy heeft een ­behoorlijk uitgebreid cv als het gaat om het organiseren van grote muzikale evenementen en concerten. Op die indrukwekkende lijst staat bijvoorbeeld ook het Junior ­Eurovisiesongfestival 2007 en de Europese MTV Awards 2016. Rotterdam heeft daarnaast twee internationale luchthavens in de buurt: Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Ook heeft de Maasstad een groot aanbod aan accommodatie.

Bidbooks

Na het inleveren van de bidbooks in juli werd al snel duidelijk dat de strijd tussen Rotterdam en Maastricht zou gaan. De plannen werden de afgelopen weken grondig bestudeerd en er werden verschillende bezoeken afgelegd aan de beoogde locaties: Ahoy in Rotterdam en het MECC in Maastricht. Daarbij werden diverse zaken onder de loep genomen zoals de capaciteit en technische faciliteiten, accommodaties, infrastructuur en bereikbaarheid.

“Er zijn veel overeenkomsten tussen Rotterdam en Maastricht, maar ook veel verschillen. We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn”, zei uitvoerend producent Sietse Bakker eerder. Zo is Ahoy al een concertzaal met alles erop en eraan en is het MECC juist een ruimte die nog helemaal vrij in te vullen is.

Nederland mag het songfestival van volgend jaar organiseren omdat Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israël won. De gaststad wordt sowieso een stad zonder ervaring met het songfestival. Het evenement werd al vier keer eerder in Nederland georganiseerd, namelijk in Hilversum, Amsterdam en twee keer in Den Haag.