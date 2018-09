Helmut Lotti, Slongs en Daan willen afzegging Eurovisiesongfestival in Israël JM - MVDB

08 september 2018

23u20

Bron: Belga 4 Eurovisiesongfestival Tientallen vooraanstaande mensen uit de cultuurwereld hebben zich tegen de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Israël uitgesproken. Als grond voor de boycot worden schendingen van mensenrechten door Israël tegen de Palestijnen genoemd. Op de lijst staan ook heel wat Belgische artiesten waaronder Helmut Lotti, Raymond van 't Groenewoud, Daan, Slongs en Stef Kamil Carlens.

Tot de ondertekenaars van het schrijven, dat op de website van de Britse krant The Guardian verscheen, behoren Roger Waters, medeoprichter van de groep Pink Floyd, de filmregisseurs Ken Loach en Mike Leigh, muzikanten Brian Eno en Luka Bloom en zes musici uit Israël zelf.

Deze Belgische artiesten staan op de lijst van namen onder de brief: Daan, Daan Hugaert (acteur), Alain Platel (choreograaf), Marijke Pinoy (actrice), Code Rouge (band), DJ Murdock, Raymond van het Groenewoud, Helmut Lotti, Stef Kamil Carlens, Charles Ducal (auteur), Fikry El Azzouzi (auteur), Erik Vlaminck (auteur), Rachida Lamrabet (auteur), Slongs en theatermaker Chokri Ben Chikha. Geen enkele Nederlandse artiest staat op de lijst.

De Israëlische zangeres Netta won in mei het Eurovisiesongfestival in Portugal met haar song "Toy". Daardoor vindt de wedstrijd in mei 2019 in Israël plaats. In de brief van vrijdag wordt de Europese Radio-unie EBU (European Broadcasting Union) opgeroepen het evenement in een ander land te laten plaatsvinden.

In 2019 vaardigt de RTBF een muzikant af naar de liedjeswedstrijd. De door de VRT uitgestuurde Sennek (Laura Groeseneken) strannde dit jaar in de halve finales in Lissabon.