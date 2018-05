Gerard Joling niet mals voor Sennek: "Het zag er niet uit, doe dat kind wat lippenstift op" DBJ

08 mei 2018

23u59 0 Eurovisiesongfestival Sennek heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van Eurovisiesongfestival en de Nederlandse presentator Gerard Joling meent te weten waarom dat zo is. "Het was een dooie boel."

De Nederlandse zanger en presentator Gerard Joling (58) heeft zich flink uitgelaten over de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival. "Het liedje op zich was aardig", zegt de Nederlander in de Nederlandse talkshow Pauw. "Maar dat meisje. Als je al ziet dat ze met zo'n 'klamboe' (muggennet, nvdr.) opkomt. Die hoepel in die jurk. En dat lange haar. Het ziet er niet uit. Het is een dooie boel. Doe dat kind dan lippenstift op tussen al dat geweld."

Ook over de rest van de show was Gerard niet te spreken. "Het was een belabberde show. Ook die vier dames waren verschikkelijk, het leek wel Kerstmis", klink het. "En de acts? Er zaten er een paar fantastische bij, maar over het algemeen was het gewoon bagger", aldus Joling. Gerard Joling deed ooit zelf mee aan het Eurovisiesongfestival. In 1988 werd hij negende met het nummer Shangri-la.

"Het leek wel een kerstshow. Er zaten een paar fantastische acts bij, maar over het algemeen vond ik het gewoon bagger", zegt @gerardjoling bij #Pauw over de eerste halve finale van het #Eurovision Songfestival. pic.twitter.com/0bmibwUIgR Pauw(@ pauwnl) link

Ook een andere Nederlandse zanger Jamai vond Sennek maar niets. "Als je het vergelijkt met alle andere acts was het gewoon saai", zegt de voormalige winnaar van Idool. Nederland treedt donderdag als achtste aan in de tweede halve finale. Ook dan stoten tien landen door.