Geen kaartje voor songfestival kunnen bemachtigen? Tweede kans op 30 januari LV

18 december 2019

18u56

Bron: ANP 0 Muziek Songfestivalfans die op 12 december geen kaartjes hebben weten te bemachtigen, krijgen op 30 januari een nieuwe kans. De tweede serie tickets voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy gaan dan om 12.00 uur in de verkoop, maakte de organisatie woensdag bekend.

Het gaat om kaarten voor de twee halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en kaartjes voor zes repetities. De tickets voor de liveshows waren vorige week tijdens de eerste ronde binnen twintig minuten allemaal weg en voor de repetitieshows waren na een uur geen plekken meer over.

In totaal kunnen er, verdeeld over de negen verschillende shows, zo'n 65.000 mensen in Ahoy. Twee derde van deze tickets zijn beschikbaar voor het publiek en een groot deel hiervan is vorige week verkocht. Na de tweede ronde op 30 januari volgt nog een derde ronde in maart met de laatste beschikbare kaarten. Ons land wordt vertegenwoordigd door Hooverphonic.