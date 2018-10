Geen geld genoeg: Bulgarije zegt af voor Eurovisiesongfestival 2019 TK

16 oktober 2018

06u25

Bron: Belga 0 Eurovisiesongfestival Bulgarije heeft zich afgemeld voor het Eurovisiesongfestival van volgend jaar in Tel Aviv. Dat heeft de nationale omroep BNT gisteren meegedeeld. De Bulgaarse televisie beschikt niet over de nodige financiële middelen, klinkt het.

"Deze beslissing maakt deel uit van een pakket maatregelen dat door de raad van bestuur van de BNT televisie is goedgekeurd om het gebruik van openbare middelen te optimaliseren", zei hij in een verklaring. Bulgarije, het armste land van de Europese Unie, neemt sinds 2005 deel aan het Eurovisiesongfestival. Het land eindigde in 2017 op de tweede plaats met 'Beautiful Mess' van Kristian Kostov.

Het Eurovisiesongfestival, dat jaarlijks ongeveer veertig deelnemende landen bij elkaar brengt, zal volgend jaar in Tel Aviv (halve finales op 14 en 16 mei, finale op 18 mei) doorgaan. De editie van 2018 werd gewonnen door de Israëlische zangeres Netta Barzilai.