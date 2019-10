Geen Armin van Buuren of Martin Garrix: Nederlandse dj’s willen niets te maken hebben met Songfestival TDS

27 oktober 2019

Bron: Qmusic/Het Parool 0 Songfestival Als er iets is waar Nederland op muzikaal vlak bekend om staat, dan moet het wel het talent van de vele wereldberoemde dj’s zijn. Het zou volgens kenners dan ook een uitgelezen kans zijn om één van te laten optreden tijdens het Songfestival, dat in 2020 wordt gehouden in Rotterdam. Maar dat is blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan: Nederlandse dj’s willen niets met het Songfestival te maken hebben en weigeren alle aanvragen van de organisatie.

“Natuurlijk ben ik benaderd en er zijn wel gesprekken en dingen. Maar nee, ik weet niet of ik daar als artiest iets aan toe kan voegen”, zei Armin van Buuren, al vijf keer bekroond tot beste dj ter wereld, bijvoorbeeld tegen Qmusic Nederland. “Wat moet ik daar gaan doen? Achter een draaitafel met mijn handen in de lucht? Dat voelt ongemakkelijk. Er zijn super veel artiesten in Nederland die dat prachtig kunnen dragen. Nee, het gaat niet gebeuren.”

Ook Martin Garrix voelt zich niet geroepen om het podium van het Songfestival te beklimmen: “Dat gaat niet werken, nee. Ik vind het leuk dat het evenement, net als voetbal, het hele land samenbrengt maar muzikaal is het voor mij niet interessant”, zei hij onlangs tegen Het Parool. “Misschien kunnen ze beter een lied waaraan ik heb meegeschreven gebruiken. Als ik Nederland daarmee kan helpen, dan is dat prima.”

Ontgoocheld

Cornald Maas, de vaste Songfestivalcommentator van Nederland, laat via Twitter alvast weten dat hij ontgoocheld is in de keuzes van de artiesten. “Voor degenen die al jaren roepen dat Nederland nu eindelijk eens een deejay moet sturen: de (meeste) vaderlandse dj’s staan bepaald niet te trappelen”

