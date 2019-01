Frankrijk stuurt YouTube-ster Bilal Hassani naar het Songfestival (ook al was hij niet de favoriet van de jury) MVO

28 januari 2019

07u31 0 Eurovisiesongfestival De 19-jarige Bilal Hassani mag als Franse kandidaat naar het Songfestival met zijn nummer ‘Roi’. Nochtans was hij niet de favoriet van de vakjury.

YouTube-ster Hassani is vooral bij jongeren populair en werd dankzij de publieksstemming verkozen tot winnaar, ook al plaatste de jury hem slechts op de vijfde plaats. Hassani heeft Marokkaanse roots en werpt naar eigen zeggen “de grenzen van de mannelijkheid en de vrouwelijkheid overboord”. Zijn androgyne uiterlijk leverde hem op sociale media al veel positieve, maar jammer genoeg ook veel negatieve reacties op. Hij is een grote fan van Conchita Wurst, die als ‘vrouw met een baard’ het Songfestival won in 2014.

Hassani is al redelijk zeker van zijn stuk. Frankrijk hoort net als Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij De Grote Vijf, de landen die rechtstreeks naar de finale van de wedstrijd gaan (omdat ze het grootste deel van de organisatiekosten op zich nemen).