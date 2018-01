Frankrijk gaat met liedje over vluchtelingenbaby naar Eurovisiesongfestival SI

28 januari 2018

15u34

Bron: Belga 0 Eurovisiesongfestival Frankrijk stuurt met "Mercy" een liedje over een vluchtelingenbaby naar het Eurovisiesongfestival in Portugal.

Het lied van het duo Madame Monsieur, dat zaterdagavond de Franse preselectie won, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een meisje dat geboren werd op het reddingsschip Aquarius. Dat schip had haar moeder en talrijke andere vluchtelingen opgevist op de Middellandse Zee. Het Eurovisiesongfestival vindt van 8 tot 12 mei plaats in Lissabon.