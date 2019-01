Finse Songfestival-kandidaat scoorde in de nineties al een wereldhit SD

29 januari 2019

16u17 0 Eurovisiesongfestival Steeds meer Europese landen hakken de knoop door over wie hen zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in mei in Tel Aviv. Finland maakte vandaag bekend dat die eer naar dj Darude zal gaan. Met welk nummer, is nog niet bekend.

Darude is geen onbekende in de muziekwereld. Bijna twintig jaar geleden scoorde hij een wereldhit met het nummer ‘Sandstorm’, dat ook bij ons weken in de Ultratop stond. Dit jaar mag hij dus nog eens proberen om dat succes te herhalen op het Songfestival. Darude uitte zijn vreugde op Twitter: “Ik ben ongelooflijk verheugd om aan te kondigen dat ik de 2019 Eurovision-vertegenwoordiger voor Finland zal zijn! Dit is zo'n grote eer voor mij om mijn thuisland op deze manier te vertegenwoordigen, en ik ben zo opgewonden om deze gekke ervaring met jullie te delen.” Met welk nummer de dj naar de competitie trekt, is nog niet duidelijk. Volgende maand zal hij drie nummers voorstellen waaruit het publiek mag kiezen. Het nummer met de meeste stemmen, wint. De vocalen zullen verzorgd worden door de Finse zanger Sebastian Rejman.

