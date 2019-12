Financieel plaatje van Songfestival is rond: Nederlandse regering betaalt mee TDS

04 december 2019

16u55

Bron: ANP 0 Songfestival Het Nederlandse kabinet draagt inderdaad financieel bij voor het Eurovisiesongfestival. Omroep NPO krijgt de gevraagde 12,4 miljoen euro. Dat geld is er dankzij meevallende reclame-inkomsten.

De Nederlandse mediaminister Arie Slob liet vorige week al weten dat “de meeste seinen op groen” stonden voor het verzoek van de NPO. Hij wilde de afzonderlijke omroepen nog vragen of zij achter het plan staan, omdat het gaat om “hun eigen geld”. De reclame-inkomsten vloeien in een potje dat voor bijzondere uitgaven van de omroepen wordt gebruikt. De omroepen hebben geen bezwaar, antwoordden ze.

De kosten van het liedjesfestijn in mei in Rotterdam zijn nu gedekt. Van de 26,5 miljoen euro die het kost, komt 9,6 miljoen voor rekening van organisator EBU. De NPO legt 2,5 miljoen in en AVROTROS 2 miljoen.

Beperking

De mediaminister rekent er wel op dat de NPO ervoor zorgt dat ook mensen met een beperking het songfestival kunnen meemaken. Ook moeten scholieren bij het evenement worden betrokken, heeft hij op verzoek van de Tweede Kamer benadrukt.

Het kabinet wilde van meet af aan geen geld vrijmaken voor het songfestival, maar kon de NPO toch uit de brand helpen doordat er meer werd verdiend met de verkoop van reclame. Slob ging uit van 150 miljoen euro aan inkomsten, maar dat lijkt 173 miljoen te worden, schrijft hij aan de Kamer. Zelfs als dat uiteindelijk wat tegenvalt, is de zogeheten mediareserve groot genoeg om 12,4 miljoen euro te kunnen missen.

De halve finales van het Eurovisiesongfestival zijn op 12 en 14 mei en op 16 mei is de finale in Rotterdam.