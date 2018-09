Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar plaats in Tel Aviv TK

13 september 2018

13u06

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival De 64e editie van het Eurovisiesongfestival wordt volgend jaar gehouden in Tel Aviv. De European Broadcasting Union (EBU) heeft vandaag bekendgemaakt dat het evenement zal doorgaan op 14, 16 en 18 mei.

Dat Tel Aviv de voorkeur heeft gekregen boven Jeruzalem, is geen verrassing gezien de moeilijke politieke situatie in die streek. Al langer wordt gefluisterd dat Tel Aviv de organisatie van het liedjesfestijn toebedeeld zou krijgen. Vorige week wilde de EBU nog niet op de speculaties reageren, maar nu is de kogel dus door de kerk.

Zoals gebruikelijk zijn de halve finales weer op dinsdag en donderdag, in dit geval op 14 en 16 mei. De grote finale volgt op zaterdag 18 mei.

Israël organiseert het songfestival voor de derde keer. In 1979 en 1999 vond het evenement in Jeruzalem plaats. Het songfestival gaat naar Israël omdat zangeres Netta Barzilai de editie van dit jaar won met het nummer 'Toy'.