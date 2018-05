Erop of eronder voor Waylon, op plaats 19 bij de bookmakers MVO

12 mei 2018

09u21 0 Eurovisiesongfestival Nadat in twee voorrondes de afgelopen week al zeventien artiesten afvielen, nemen zaterdagavond 26 acts het tegen elkaar op in de finale van de 63e editie van het Eurovisiesongfestival. In de uitverkochte Altice Arena in Lissabon brengt de Nederlandse inzending Waylon zijn Outlaw in 'Em als 23e, bijna twee uur na de opening van de show.

De uitslag staat al voor de helft vast. De vakjury's in de 43 landen die een afvaardiging naar het evenement stuurden, bepaalden hun puntenverdeling vrijdagavond al op basis van de generale repetitie. Die stemmen tellen voor 50 procent mee. Miljoenen tv-kijkers in Europa bepalen zaterdagavond na de live-uitzending de andere helft van de uitslag.

In de pauze van de finaleshow treedt onder anderen de winnaar van vorig jaar, Salvador Sobral, op. De 28-jarige Portugees wist in 2017 in Kiev een recordaantal van 758 punten in de wacht te slepen met het door zijn zus geschreven Amar Pelos Dois. Nadat hij eind vorig jaar een donorhart kreeg, maakt hij zaterdagavond zijn rentree op het podium.

Waylon stond vrijdagavond bij de bookmakers op de negentiende plaats. Favoriet voor de winst in Lissabon is de Griekse Eleni Foureira die uitkomt namens Cyprus.