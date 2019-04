Eliot treedt als tiende op in eerste halve finale Eurovisiesongfestival KD

02 april 2019

Onze Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival Eliot (18) is als tiende aan de beurt in de eerste halve finale van de muziekwedstrijd. Dat meldt de European Broadcasting Union.

De European Broadcasting Union maakte de volgordes van de twee halve finales, die op 14 en 16 mei plaatsvinden, bekend. Bij de loting in januari werd al bekend dat België in de eerste halve finale uitkomt. De startvolgorde bleef echter nog even geheim. Eliot mag als tiende op het podium verschijnen. Hij wordt voorafgegaan door Cyprus, Montenegro, Finland, Polen, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Wit-Rusland en Servië. Later in de show treden ook Georgië, Australië, IJsland, Estland, Portugal, Griekenland en San Marino op. De 64ste editie van het Songfestival vindt dit jaar plaats in Tel Aviv. De eerste halve finale wordt op dinsdag 14 mei uitgezonden.