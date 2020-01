Eerste tickets Songfestival Rotterdam na één uur uitverkocht Redactie

30 januari 2020

15u14

Bron: AD 0 Songfestival De eerste ‘lading’ kaarten voor de shows van het Eurovisie Songfestival gingen als warme broodjes over de toonbank. Binnen één uur waren de kaarten voor alle liveshows, dus de halve finales en de grande finale, uitverkocht. Een kwartier later waren ook alle tickets voor de repetitie- en vakjuryshows vergeven.

Alle 15.000 kaarten van de negen verschillende shows van het Eurovisiesongfestival die vandaag in de verkoop gingen, zijn uitverkocht. Volgens een woordvoerder van de NPO is alles probleemloos verlopen.

Opvallend genoeg gingen de kaarten voor de tweede halve finale sneller de deur uit dan die voor de eerste. En dat terwijl de eerste halve finale door kenners al werd betiteld als de ‘poule des doods’. In deze show komen klassiek goed presterende songfestivallanden als Zweden, Rusland, Noorwegen, Australië en Azerbeidzjan uit.

Nog een kans

De meest populaire kaarten waren zoals verwacht die van de grote live tv-shows op 12, 14 en 16 mei. Deze kaarten waren binnen drie kwartier weg. De laatste tickets voor de repetitie- en vakjuryshows (die niet op tv worden uitgezonden) werden na vijf kwartier verkocht. Fans die er opnieuw naastgrepen hebben eind maart nog een kans als de laatste tickets in de verkoop gaan.

Vorige maand stonden 80.000 mensen in de wachtrij voor de eerste kaarten die eruit gingen. Velen van hen grepen mis. In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in Rotterdam Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. In maart komt de laatste partij kaarten in de verkoop.