Een bekende naam naar het Songfestival sturen: goed idee of zinloos?

02 oktober 2019

13u58 6 Songfestival Hooverphonic zal België vertegenwoordigen op het Songfestival in Rotterdam, volgend jaar. Lijkt geen slecht idee, want de groep heeft al wat internationale bekendheid die eventueel in ons voordeel kan spelen. Toch leert de geschiedenis ons dat dat niet per definitie het geval is. Menig bekend artiest ging hen al voor: dit zijn de toppers en de flops onder hen.

Akkoord, Céline Dion ging al een keertje met de overwinning lopen dankzij ‘Ne Partez Pas Sans Moi’, en zij is zonder twijfel één van de meest bekende zangeressen ter wereld. Maar we mogen niet vergeten dat Celine in 1988 op het podium stond, en destijds was zij héél wat minder bekend. Meer nog: het was het Songfestival dat haar op de kaart zette. Zij is dus niet het beste voorbeeld binnen dit onderzoekje. En ja, ook ABBA valt onder die categorie. De band bestond al twee jaar, maar verwierf pas echt internationale bekendheid na het Songfestival, waar ze uitpakten met ‘Waterloo’.

DE TOPPERS

Olivia Newton-John

Haar bekende rol in ‘Grease’ lag op dat moment nog in de toekomst, maar in 1974 was Olivia al wel degelijk een succesvolle artieste. Ze had al nummer 1-hits in Australië en in het Verenigd Koninkrijk. Voor dat laatste land trok ze naar het Songfestival met het nummer ‘Long Live Love’. Hoewel ze zelf niet zo’n grote fan was van het liedje, leverde het haar een mooie vierde plaats op tijdens de finale.

Cliff Richard

Zijn eerste hitsingle had hij een decennium eerder al gescoord, dus het staat vrij om te zeggen dat Cliff Richard een internationale ster was op het moment dat hij in 1968 voor de Britten naar het Songfestival trok met ‘Congratulations’. Hij deed het erg goed, maar nét niet zo goed als verwacht. Men had er namelijk op gerekend dat hij zou winnen, maar hij werd met slechts één punt geklopt door de Spaanse Massiel, die het nummer ‘La La La’ bracht.

t.A.T.u.

De Russische meidengroep was voor hun deelname in 2003 al internationaal bekend voor hun hit ‘All The Things She Said’. Bovendien waren ze nog voor het festival begon één van de meest besproken acts, gezien de dames hadden beloofd dat ze elkaar zouden kussen op het podium. Dat gebeurde uiteindelijk niet, en ondanks de hype eindigde t.A.T.u. op de derde plaats met het liedje ‘Ne Ver’, Ne Bojsia’.

Katrina & The Waves

De ultieme topper blijft Katrina & The Waves. Zij wonnen het Songfestival in 1997 met het nummer ‘Let Love Shine A Light’, dat vandaag nog altijd vlotjes op de radio gedraaid wordt. En dat twaalf lange jaren na het succes van hun ‘80-hit ‘Walking On Sunshine’.

Anouk

Ook de Nederlandse Anouk had in het buitenland al naam gemaakt voor ze in 2013 deelnam aan het Songfestival met haar hit ‘Birds’. Met haar negende plaats bleef ze niet alleen binnen de top tien, maar behaalde ze ook het hoogst genoteerde resultaat voor Nederland in veertien jaar tijd.

DE FLOPS

Blue

Hoewel hun nummer ‘I Can’ heette, bleken ze het toch niét te kunnen. Blue was in 2011 aan een grote comeback bezig, en ondanks hun pauze dacht men dat de groep bekend genoeg was om een mooi plaatsje in de rangschikking te bemachtigen. Dat werd jammer genoeg niet waargemaakt, want de jongens strandden op de elfde plaats.

Engelbert Humperdinck

Met zijn 76 jaar was crooner Humperdinck de oudste deelnemer van het Songfestival ooit. Maar dat record uit 2012 leverde hem niet veel op. Met het liedje ‘Love Will Set You Free’ belandde hij op de voorlaatste plaats. Een zware klap voor het Verenigd Koninkrijk, die het jaar voordien al hun peren hadden gezien met Blue.

Bonnie Tyler

Vreemd genoeg kon ook powervrouw Bonnie Tyler het niet waarmaken. Verder dan de negentiende plaats geraakte ze niet met het nummer ‘Believe In Me’, waarmee ze het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde in 2013. Ja hoor, dat betekende drie jaar op rij een desastreus resultaat voor de Britten.