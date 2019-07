Duncan maakt einde aan alle speculaties: “Ik ga Songfestivaltitel niet verdedigen” Redactie

Songfestival Duncan Laurence is niet van plan om zijn titel op het Eurovisiesongfestival te verdedigen. Dat heeft de zanger tijdens een vraag- en antwoordsessie gezegd op Instagram.

Op de vraag of Duncan ooit nog eens namens Nederland naar het songfestival zou gaan, antwoordde Duncan: “Nee, dat zou een beetje raar zijn. Ik heb het al gedaan”, schreef de zanger, die momenteel in Los Angeles zit om nieuwe muziek te schrijven.

Winnaars die nogmaals aan het songfestival deelnemen, komen zelden voor. De Duitse zangeres Lena was in 2011 de laatste, nadat ze een jaar eerder zegevierde in Oslo. Bij haar terugkeer werd ze tiende.

Gordon

Duncan kreeg op Instagram ook een aantal vragen van bekende Nederlanders. Zo vroeg Gordon zich af wanneer hij samen met de zanger een liedje mag schrijven. Duncan gaf daar niet direct antwoord op en ontweek de vraag een beetje. “Voor jouw nieuwe album? Wanneer komt ie uit?”, zo reageerde hij.

Ook kreeg Duncan een vraag van de Israëlische tv-host Assi Azar, één van de presentatoren van het afgelopen songfestival. “Hoeveel mis je de Israëlische Eurovisie-hosts?”, vroeg hij gekscherend. “Heel veel natuurlijk”, aldus Duncan.