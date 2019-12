Duncan Laurence hoopt dat België songfestival wint IB

25 december 2019

23u35

Bron: ANP/BuzzE 0 Eurovisiesongfestival Hoewel de liedjes en artiesten voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam nog grotendeels onbekend zijn, heeft Duncan Laurence nu al voorkeur voor een bepaald land. Als het aan hem ligt, krijgt België in mei de meeste punten van alle landen.

"Ik hoop eigenlijk dat België wint', bekent Duncan (25) in de uitzending van Mensen met M. En dat heeft vooral te maken met het feit dat hij dan met hen zijn ervaringen als songfestivalwinnaar kan delen. "Zodat ik even op de koffie kan en met hen erover kan praten."

Na de winst kwam er binnen korte tijd enorm veel over hem heen, vertelt Duncan. Dat er weinig artiesten zijn die hetzelfde hebben meegemaakt, vond hij soms lastig. "Het zou leuk zijn om daar met anderen over te praten. Maar gelukkig kan je ook veel halen uit het contact met deelnemende landen. Het is fijn om iemand te kunnen berichten die ik bij het songfestival heb ontmoet."

In mei ontmoet hij in ieder geval weer flink wat deelnemers, want Duncan zal in mei het podium beklimmen. Verder gaat hij werken aan nieuwe muziek en hoopt hij veel op festivals te kunnen optreden. Eentje staat daarbij hoog op zijn wensenlijstje. "Concert at Sea zou ik echt heel leuk vinden.”