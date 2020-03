Duitsland komt met alternatief voor Eurovisiesongfestival MVO

31 maart 2020

14u00

Een Duitse zender plant een alternatief voor het Eurovisiesongfestival, dat door de coronacrisis is afgelast. De commerciële zender ProSieben wil op 16 mei in Keulen een Free European Song Contest houden, waarbij rekening wordt gehouden met alle coronomaatregelen.

Op die dag zou in Rotterdam eigenlijk de finale van het Eurovisie songfestival zijn. Pro Sieben verzekert dat het geen 1 aprilgrap is. Hoe de show er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

Grote man achter het initiatief is de bekende presentator en komiek Stefan Raab. Hij deed zelf in 2000 mee aan het songfestival en organiseerde jarenlang een vergelijkbare wedstrijd voor de zestien Duitse deelstaten, de Bundesvision Song Contest.