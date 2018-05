Drama voor Sennek: voor het eerst sinds 2014 weet België zich niet te plaatsen voor de finale van het Eurovisiesongfestival Mark Coenegracht

08 mei 2018

23u08 1063 Eurovisiesongfestival Een afknapper van jewelste. Nadat ons land drie keer op rij de finale haalde van het Eurovisiesongfestival, leek het een fluitje van een cent voor Sennek om daar met ‘A Matter of Time’ een vierde finale aan toe te voegen. Niet dus. De landen die doorstoten naar de finale zijn Oostenrijk, Estland, Cyprus, Litouwen, Israël, Tsjechië, Bulgarije, Albanië, Ierland en Finland.

Geen vierde finale op rij voor België dus in het grootste muziekcircus ter wereld. Na de vierde plaatsen van Loïc Nottet en Blanche en de tiende plaats van Laura Tesoro, leken de kaarten voor Sennek nochtans gunstig te liggen. Met ‘A Matter of Time’, een song die in de James Bond-soundtracksaus had gelegen, met een sobere maar goed gebrachte uitvoering, leek een ticket richting finale voor het grijpen. De bookmakers waarschuwden wel voor een mogelijk probleem en plaatsten België op een gevaarlijke tiende plaats. Gevaarlijk, want enkel de tien beste scores kunnen naar de finale. En daar zijn we uiteindelijk dus niet bij.

Mooie ervaring

Dat zorgde bij de Belgische delegatie voor een behoorlijke opdoffer en afknapper. Niet in het minst bij Laura Groeseneken zelf natuurlijk. "Het is inderdaad verdomd jammer dat we niet door kunnen gaan. Maar, het is en blijft een wedstrijd waarbij je je lot in handen van anderen legt. In dit geval van heel veel kijkers en vakjury’s. Die hebben beslist dat we niet bij de beste deelnemers thuis hoorden. Ik heb wél alles gegeven op het podium en had er enorm graag bij geweest zaterdag in die geweldige finale. Ik vind het vooral jammer dat ik niet nog meer mag zingen, want dat is het liefste wat ik doe. Maar ik kan eerlijk zeggen dat ik er 100 procent voor ben gegaan, samen met mijn team. Het was een rollercoaster, maar een heerlijke rit. Ik heb alleszins genoten van de weg ernaartoe. Dat is toch wel belangrijk om mee te geven. Natuurlijk is er ontgoocheling, maar, hoewel ik echt heel graag nog eens op dat imposante podium mijn ding had willen doen, blik ik ook terug op een super leerrijke en mooie ervaring. Ik wil nu ook heel graag iedereen bedanken die me de afgelopen maanden heeft gesteund. Nu ga ik vooral even goed ontspannen en uitrusten. En zaterdag maak ik er ook een feestje van, als supporter van Madame Monsieur, die met ‘Mercy’ voor Frankrijk aantreedt en van mij mag winnen."

Cyprus favoriet

Voor België is het Songfestival dus al over, nog voor de finale moet beginnen. Pijnlijke vaststelling na de luxe jaren die we gekend hebben. Voetjes weer op de grond en vaststellen dat het Songfestival een muziekloterij blijft. Kijk wie wél doorgaat naar de finale. Naast uiteraard de gedoodverfde grote kanshebbers. Met voorop Cyprus, vorige week nog geen favoriet, maar sinds haar eerste aantreden hier een grote kanshebber voor de overwinning. De 31-jarige Eleni Foureira knokte zich met een puntgave versie van ‘Fuego’, een ideale combinatie van visueel spektakel en een aanstekelijk liedje, op tot favoriet om de timide Portugees Salvador Sobral op te volgen. Ook andere opvallende landen als Israël, Estland en Tsjechië kregen van publiek en vakjury’s een vrijgeleide voor de finale van zaterdag.

Tweede halve finale

Donderdag treden opnieuw 18 landen aan in hun strijd voor een plaats in de finale. Een van de meest opvallende deelnemers dan is Alexander Ryback, de Noorse zanger-violist, die in 2009 in Moskou het Eurovisiesongfestival al eens won met het liedje ‘Fairytale’ en nu - opnieuw voor Noorwegen - in de voetsporen van Johny Logan wil treden met een tweede overwinning. Of dat met ‘That’s How You Write A song’ zal lukken, is een andere vraag. De top vijf zit er zeker en vast in. Ook Nederland mag donderdag aantreden. De inmiddels omstreden Waylon, die niet meer met onze Nederlandse collega’s wil praten omdat die hier en daar een kritische noot hadden geplaatst, moet het waarmaken met ‘Outlaw In ‘Em’’.

Bekijk hier de weg van Sennek naar de halve finale.