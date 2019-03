Dit is het nummer waarmee Nederland ons (en alle andere landen) op het Songfestival wil verslaan KD

07 maart 2019

22u00 0 Eurovisiesongfestival De Nederlandse inzending voor het Songfestival, Duncan Laurence (24), heeft in ‘De Wereld Draait Door’ in primeur het liedje ‘Arcade’ voorgesteld. Met het nummer zal hij Nederland in mei verdedigen op de internationale muziekwedstrijd.

Duncan Laurence studeerde vorig jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producer en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder meer Londen en Stockholm. De zanger, die eigenlijk Duncan de Moor heet, deed in 2014 mee aan ‘The Voice of Holland’. Net zoals onze huidige inzending Eliot en vorige inzendingen Blanche en Laura Tesoro. Als Duncan het rechtstreeks tegen Eliot moet opnemen, betekent dat dat beide acts de finale gehaald hebben. Nederland en België staan dit jaar immers niet in dezelfde halve finale. Eliot mag zich in de eerste halve finale bewijzen, Duncan komt pas daarna aan de bak.