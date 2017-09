Dit is de nieuwe Belgische inzending voor Eurosong Mark Coenegracht

Geen wedstrijd van staatsbelang dit jaar om een Vlaamse kandidaat aan te duiden. Een selectiecomité van de VRT heeft Laura Groeseneken uit Leuven gekozen als Belgische inzending voor Eurosong 2018. Het was Peter Van de Veire die vanavond tijdens de uitzending van Van Gils & Gasten het nieuws bekendmaakte.Voorlopig is Laura alleen bekend als zangeres bij Ozark Henry, maar vanaf vandaag vooral als de nieuwe 'Laura van Eurosong'. Doet ze het in Lissabon even goed als haar voorgangster?







Knap, jong, een beetje timide nog. Maar met een stem als een klok, muzikaal multigetalenteerd en klaar om zich met heel veel goesting te smijten. Laura Groeseneken gaat als Belgisch kandidaat naar het Eurovisiesongfestival van 2018 in Lissabon. Na Laura Tesoro is ze de tweede Laura in even veel jaar tijd die daar voor ons land gaat zingen. Maar doet ze het even goed als haar naamgenote? Met de bekendmaking van haar deelname heeft België trouwens de primeur beet. Nog geen enkel ander land heeft een kandidaat afgevaardigd. Nu nog het winnend liedje vinden en de perfecte act, en klaar is kees.

VRT/Bas Bogaerts

Laura woont in Leuven, is 27 jaar jong, en schrijft en speelt muziek - onder andere bij Ozark Henry. Ze heeft thuis twee piano's staan, is bezig met Belgische mode en houdt van Scandinavisch design. Zoals zovelen begon ze in rockbandjes, deed ze mee aan rockrally's en belandde ze uiteindelijk bij Piet Goddaer.

Andere naam

Wat moeten we nog weten? Dat ze wellicht niet met die onmogelijk uit te spreken familienaam zal aantreden in Lissabon. Laura ademt muziek, ook al komt ze niet uit een muzikale familie. Ze werkt halftijds bij Ikea in Zaventem als grafisch vormgever en geeft les in muziekcentrum Het Depot in Leuven. En ze timmert rustig aan een solocarrière. "Onder de naam Sennek schrijf ik eigen nummers. Misschien is daar straks eentje bij dat voldoet voor het Songfestival. Het kan, maar het hoeft niet. We gaan voor het beste nummer, en voor het totaalpakket."

Ruw rockkantje

"Je merkt het misschien niet, maar ik heb toch een ruw rockkantje," verduidelijkt Laura. "Maar ik hou inderdaad vooral van goeie pop." Op het Songfestival zal ze in het Engels zingen, dat is al beslist. "Ik klink niet zo goed in het Nederlands," zegt ze. "Of het een ballade wordt of een uptempo nummer weet ik nog niet. Ik moet verliefd worden op de song."

VRT/Bas Bogaerts