Danira maakt Belgische jurypunten bekend op Eurovisiesongfestival SD

19 april 2018

22u48 0 Eurovisiesongfestival Eén-gezicht Danira Boukhriss Terkessidis (28) zal op 12 mei tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival de punten van de Belgische vakjury bekendmaken. Dat maakte de zender bekend via Facebook.

Er is ook een oproep voor de kijkers: Danira en Peter Van de Veire zijn op zoek naar een foto of een video van Brussel na zonsondergang, om als achtergrond te gebruiken terwijl Danira in beeld komt. Dat zal het traditionele Atomium dus vervangen.

Eén lanceert vanavond een wedstrijd waarbij de kijkers zelf deze achtergrond kunnen bepalen. Deze beelden worden gezien door zo’n 200 miljoen mensen in Europa en ver daarbuiten.

Hoe neem je deel?

Stuur jouw beste foto of video in via het formulier op een.be. Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden aan verbonden: het moet een beeld van Brussel zijn en de video of foto moet genomen zijn na zonsondergang. Alle details en verdere voorwaarden zijn te vinden op één.be. Eén kiest de drie beste inzendingen, de definitieve beslissing wordt genomen door het publiek via de Facebookpagina van Eén, vlak voor de finale.