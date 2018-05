Buitenlandse pers ziet Sennek als grote kanshebber in Eurovisiesongfinale SD

04 mei 2018

16u35 25 Eurovisiesongfestival Sennek heeft met haar tweede repetitie van gisteren indruk gemaakt bij onze buurlanden. Volgens de Britse krant Metro haalt ze dankzij haar glasheldere stem zeker de top 10. Het Nederlandse dagblad AD gaat zelfs nog een stap verder en zet onze inzending op nummer 1 in de top 5 van kanshebbers voor een finaleplaats.

Laura Groeseneken, alias Sennek, heeft een geslaagde tweede repetitie achter de rug. De Leuvense zangeres werkte de afgelopen dagen vooral aan haar gezichtsuitdrukking, interpretatie en podiumpresence. Voor dat laatste kreeg ze zelfs enkele tips van Piet Goddaer alias Ozark Henry. En dat blijkt te lonen.

(Lees verder onder de video)

"Ik denk dat het Songfestival wel eens een heel verrassende winnaar kan opleveren. En die komt naar mijn gevoel uit België", aldus AD-journalist Stefan Raatgever. "Sennek heeft het mooiste liedje van het Songfestival. Het is heel belangrijk dat het mooi op het podium wordt gezet. Maar als dat lukt, en ze zingt foutloos, dan gaan onze zuiderburen winnen." Haar grootste concurrenten zijn volgens de Nederlander achtereenvolgens Israël, Bulgarije, Australië en Zweden. De grote favoriet Israël, die al maandenlang bovenaan staat bij de bookmakers, is volgens Raatgevers net te vroeg gepiekt. Wat rijzende ster Sennek een eerste plaats in de pronostiek oplevert.

(Lees verder onder de video)

Volgens het Britse dagblad Metro is het slechts 'A Matter Of Time' voor ons land het Eurovisiesongfestival wint. Misschien wel met Sennek. Een plaats in de top 10 zit er volgens hen zeker in. "De camera- en lichtproblemen die zich aandienden tijdens de eerste generale repetitie zijn van de baan. De act is op punt gezet en kwam op het juiste moment tot leven in Lissabon", klinkt het. "Sennek kan op korte tijd een zwaargewicht worden in de ranking. Ze is een uitstekende zangeres die hoge toppen kan scheren met haar indrukwekkend stembereik. Bovendien heeft ze een geweldig nummer geschreven."

Ook haar entourage wordt geprezen. "De camerahoeken zijn beter en het publiek wordt meer opgenomen in de act. Dankzij het lichtspel en de close-ups is het onmogelijk om niet meegezogen te worden in het nummer. 12 punten voor de entourage en de productie", klinkt het.

Dit nummer zou volgens Metro zomaar eens een James Bond-lied kunnen zijn. "Sennek heeft de looks en de stem van een jonge Barbra Streisand. Ze kan dit technisch uitdagende nummer perfect aan." Benieuwd of ze de verwachtingen kan inlossen. "Ik begin alleszins de druk te voelen", vertelt ze.