Bookmakers voorspellen 10e plaats voor Hooverphonic: “We hadden eerst een ABBA-achtig nummer klaar” MVO

20 februari 2020

06u37 0 Songfestival Songfestivalkenner Jens Geerts voelde Hooverphonic aan de tand over hun deelname in Rotterdam. Alex Callier onthult dat Hooverphonic oorspronkelijk met een “ode aan ABBA” naar het Songfestival wilde trekken.

Hooverphonic, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival 2020, wilde tijdens de eerste persconferentie in oktober 2019 oorspronkelijk met een ander lied naar Rotterdam trekken. Dat vertelt de band aan Songfestivalexpert Jens Geerts in het wekelijks programma ‘Road to Eurovision’. Het nummer had een totaal ander thema en was naar eigen zeggen “een ode aan ABBA”.

“We hadden een heel goed nummer geschreven waar we echt in geloofden, maar toen zei VRT tegen ons om toch verder te blijven schrijven. Dus ik schreef verder. Op een gegeven moment hadden we dan vier nummers liggen,” vertelt Callier.

De kans dat de buitenwereld dat nummer ooit te horen krijgt lijkt klein. “We houden het nummer in onze kluis voor de rest van ons leven,” zegt Alex lachend.

Uiteindelijk werd gekozen voor het nummer ‘Release Me’. “Dit nummer is zeer speciaal voor ons. Het gaat over iets heel persoonlijks: het afscheid van mijn vader,” laat Alex verder nog weten.

De bookmakers zetten België voorlopig op de 10de plaats. Dat kan nog veranderen, gezien enkele landen hun stem nog moeten uitbrengen.