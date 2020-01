België in eerste halve finale van het Songfestival, en de concurrentie is straf MVO

28 januari 2020

18u21

Bron: ANP 6 Songfestival Vandaag vond in Rotterdam de loting voor de halve finales van het Eurovisiesongfestival plaats. Hooverphonic zal voor ons land deelnemen tijdens de eerste halve finale. Het zal spannend worden, want de concurrentie is moordend.

Italië, Duitsland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Wit-Rusland, Cyprus, Litouwen, Kroatië, Zweden, Azerbeidzjan, Slovenië, Malta, Israël, Australië, Oekraiëne, Ierland, Roemenië, België en Rusland - dat zijn de landen die de revue passeren tijdens de eerste ronde van het Songfestival.

Ons land zal het dus moeten opnemen tegen een paar sterke Songfestival-landen. Toch kunnen we volgens commentator en songfestivaldeskundige Cornald Maas nog niet van een “poule des doods” spreken.

Concurrentie

“De afgelopen jaren hebben voldoende bewezen dat reputaties van zogenoemde grote Eurovisielanden kunnen sneuvelen, en andersom is dat ook het geval. Relatief kleine landen haalden regelmatig de top drie”, benadrukt Cornald in gesprek met het ANP. “Op zichzelf is het wel een beetje waar dat de eerste halve finale op het eerste oog sterker lijkt maar eigenlijk kunnen we er nog niets over zeggen zolang de liedjes nog niet bekend zijn. Dan pas zouden we kunnen spreken van een poule des doods.”

De loting leverde meer opvallende zaken op. Waar normaal gesproken zoveel mogelijk wordt geprobeerd om buurlanden niet bij elkaar te stoppen is dat met bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne, Roemenië en Wit-Rusland in de eerste halve finale niet helemaal gelukt. Al is het volgens Cornald maar de vraag of Rusland en Oekraïne op elkaar zullen stemmen, gezien de spanningen tussen beide landen.

België

Nederland gaat als gastland meteen door naar de finale, maar er werd wél geloot voor een finale waarin Nederland mee mag stemmen. Dat wordt de eerste. Voor België is het meer dan gunstig dat Nederland mag meestemmen tijdens die eerste show. Hooverphonic kende al succes in Nederland. “Wij geven elkaar altijd al veel punten en nu met Hooverphonic lijkt dat wel goed te zitten”, aldus Cornald.

De halve finales van het songfestival vinden plaats op 12 en 14 mei. De grote finale is op 16 mei.