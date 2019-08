Amerikanen krijgen in 2021 een eigen Songfestival MVO

20 augustus 2019

09u23 0 Songfestival Wij hebben het Eurovisiesongfestival al jaren, maar nu hebben ook de Amerikanen zin gekregen om de muzikale strijd met elkaar aan te gaan. In 2021 wordt de eerste editie van hun Songfestival georganiseerd.

Al jaren kunnen de Amerikaanse kijkers naar het Europese Songfestival kijken op tv (met uitzondering van dit jaar), maar nog even wachten en ze kunnen ook hun eigen landgenoten aan het werk zien. In de V.S. werken ze volop aan een nieuwe versie van het evenement, waaraan de verschillende staten kunnen deelnemen. Verschillende grote Amerikaanse zenders toonden al interesse om de wedstrijd uit te zenden.